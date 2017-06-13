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نورين كريم تنهي 50 % من مشاهدها بـ "السر"
نورين كريم

نورين كريم تنهي 50 % من مشاهدها بـ "السر"

2017-06-13 16:15:38
وكالات

أنهت الفنانة نورين كريم تصوير نصف مشاهدها بمسلسل “السر” المقرر عرضه عقب شهر رمضان الكريم بعد أن شاركت في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “طاقة نور” مع الفنان هاني سلامة.
نورين كريم قالت – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تجسد بمسلسل “السر” فتاة تعمل ممرضة تدعى نوال وتصطدم ببعض المشكلات وسط ظروف مرض والدها على الرغم من روحها المرحة التى يحبها الجميع وتصور بالعديد من الديكورات الخارجية.
وأضافت أنها تضطر حاليا أثناء تصويرها دورها بمسلسل “السر” إلى ارتداء باروكة بعد أن قامت وفقا لدورها السابق بمسلسل “طاقة نور” إلى حلق شعرها تماما على الزيرو لتجسد دور البلطجية حسيبة.
مسلسل ” السر” بطولة نضال الشافعي وحسين فهمي وعزت أبو عوف ومنة جلال، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

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