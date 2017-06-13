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"مزامير النيل" على مسرح الضمة بعد غد
فرقة مزامير

"مزامير النيل" على مسرح الضمة بعد غد

2017-06-13 16:12:13
وكالات

تحيي فرقة “مزامير النيل” للتراث الصعيدي حفلا غنائيا على مسرح الضمة المستقل بعد غد “الخميس”، وذلك ضمن احتفالات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية باليالي رمضان.
وتقدم الفرقة بقيادة مؤسسها عازف المزمار محمود عبد الهادي بعض الأغاني التراثية الشعبية والمواويل التي تصف جمال وطبيعة حياة الصعيد، مستخدمين آلاتهم الفنية المتميزة المزمار والربابة والطبل البلدي والدربوكا والأرغول والنقرزان والتي يعبر من خلالها الفريق عن تراث الصعيد الفني.

جدير بالذكر أن “مزامير النيل” هو اسم اقترحه الريس زكريا إبراهيم على الفرقة، بينما الإسم الحقيقي لها هو “مزمار بلدي صعيدي”، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات في مختلف محافظات مصر بجانب حفلات المصطبة لإحياء التراث الصعيدي والحفاظ عليه من الإندثار.

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