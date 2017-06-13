عوض المطرب محمد فؤاد غيابه الدرامي في سباق رمضان الحالي، بالحفلات الغنائية، ليتعاقد على حفل جديد، الخميس المقبل، في التجمع الخامس.

والحفل هو الثاني لمحمد فؤاد خلال شهر رمضان بعد حفل أحياه في “مول مصر”، بمدينة السادس من أكتوبر، الأسبوع الماضي، وحقق نجاحاً لافتاً من خلال الحضور الجماهيري الكبير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وجاء تعاقد محمد فؤاد على إحياء حفل التجمع الخامس بدلاً من المطربة انغام، التي كان من المقرر أن تشارك في إحياء الحفل، قبل أن تعتذر بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب.

وغاب محمد فؤاد عن السباق الدرامي في رمضان الحالي، رغم أنه انتهى مبكراً من مسلسل “الضاهر”، واستقرت أسرة العمل على عرضه بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، بعد أن تعذر تسويقه للعرض الرمضاني.

ويمثل مسلسل “الضاهر” عودة بمحمد فؤاد إلى عالم الدراما بعد غياب أكثر من 6 سنوات منذ أن قدم مسلسل “أغلى من حياتي”.

ويشارك فؤاد بطولة العمل الفنان حسن يوسف، الفنانة رغدة، إلى جانب تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجى شرف، فريال يوسف، ومظهر أبو النجا، وإخراج ياسر زايد.