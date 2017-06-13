حقق المنتخب البرازيلى فوزًا سهلاً على مضيفه الأسترالى بنتيجة 4/0، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب ملبورن، على هامش استعدادات الأول لتصفيات كأس العالم 2018، والثانى لكأس القارات.

وجاء هدف المنتخب البرازيلى الأول عبر لاعبه دييجو سوزا من خطأ دفاعى لأصحاب الملعب بعد مرور 10 ثوانٍ على صافرة البداية، وأضاف المدافع تياجو سيلفا الثانى فى الدقيقة 62، وسجل تايسون الثالث فى الدقيقة 75، واختتم سوزا الرباعية فى الدقيقة 92.

ويستعد المنتخب الأسترالى لخوض منافسات كأس القارات التى تنطلق فى روسيا هذا الشهر، وسيخوض مباراته الأولى أمام ألمانيا يوم 19 يونيو الجارى، ثم يلتقى مع الكاميرون وتشيلى فى مرحلة المجموعات.