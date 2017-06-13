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الأجهزة الأمنية تزيل 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
ازالة التعديات على املاك الدولة

الأجهزة الأمنية تزيل 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

2017-06-13 16:06:09
محيط: أ. ش. أ

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أسفرت عن تنفيذ 122 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار في هذا الشأن.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة الأمنية بمديريات أمن المنوفية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية العديد من الحملات لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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