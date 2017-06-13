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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة الناقورة
سقوط طائرة استطلاع

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة الناقورة

2017-06-13 16:41:20
كتب - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت اليوم /الثلاثاء/ الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا.
وأوضح الجيش اللبناني - في بيان - أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب.

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