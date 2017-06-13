قال المخرج الأمريكي دامين شازيل إن مدينة صناعة السينما الأمريكية “هوليوود” كانت وستظل مهوووسة بصناع الأفلام و الممثلين صغار السن.

وأكد المخرج الأمريكي – 32 عاما – أنه كشاب يستطيع أن يستفيد من هوس هوليوود بكل ما هو جديد إلا أن ذلك يحمله مسئولية أكبر فالأمر له سلبيات وإيجابيات،حسبما أفاد موقع “ذا هوليوود ريبورتر”.

يذكر أن دامين أصبح أصغر مخرج في التاريخ يحصل على جائزة الأوسكار عن فيلم “لا لا لاند” الذي قام ببطولته رايان جوسلينج و إيما ستون، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.

وقد تم ترشيح هذا العمل الفني لأربع عشرة جائزة أوسكار، فاز منها بست من ضمنها جائزة أحسن ممثلة لإيما.