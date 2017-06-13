التف عدة آلاف من الجماهير أمام متحف النسيج بشارع المعز، ليلتحموا مع فرقة رسالة سلام الدولية، بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح، خلال افتتاح الملتقى الدولي الأول لفنون القاهرة التاريخية “فى رحاب أهل المحروسة”، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم - أن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطنى وغنوة “لا للإرهاب” بمشاركة فرقة ورشة أطفال المسرح القومى للاطفال بأعلام مصر فى دعوة إلى نبذ العنف والتطرف ليتفاعل الأطفال مع الكبار لينشدوا معاً السلام الوطني وكأن المبانى التاريخية والاثرية بشارع المعز تشهد على حماس الجماهير مع بلادى بلادى لترسم صورة حقيقية لعظمة مصر بين الماضى والحاضر والمستقبل .

وأوضح البيان أن أصوات فرقة رسالة سلام الدولية امتزجت مع غناء الجماهير المبهرة والرائعة ليصنعون معاً معزوفة أمل تمنحنا مزيداً من قيم المحبة والتسامح والسلام فى مفهوم حقيقى لتنمية الثقافة وتحرك داخلنا مشاعرنا الإيجابية تجاه بلادنا الحبيبة مصر. وقدمت فرقة رسالة سلام الدولية برنامجاً خاصاً ومميزاً فى دعوة للحياة والسلام لكل العالم.

ويتضمن الاحتفال، تقديم رسالة سلام الى العالم تأكيدا علي جوهر الاديان، حيث يشارك الاخوة الاقباط اخوانهم المسلمين الاحتفال، بمشاركة فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة سماع للرقص الصوفى المولوى، بالإضافة لمشاركة 100 طفل من مبادرة أطفال مصر بالأعلام المصرية حيث تشدو مع الجمهور “لك يامصر السلامة”.

وفى اليوم الثانى للأحتفال وعلى مدار اسبوع حتى 22 رمضان تُشارك فرق تراثية من مصر والمرعشلى من سوريا واندونسيا وسماع وأكابيلا للترانيم الكنائسية وفرقة ليالى زمان حيث تشدو الفنانة فاطمة عادل باقة من الأغانى التراثية القديمة، ويُختتم الملتقى بالورشة الدولية لفن السماع وليالى المقامات الروحية التى تشارك فيها كل الفرق المشاركة.

ويهدف الأحتفال الي تحويل شارع المعز (الشارع الاعظم) إلى سوق وملتقي دولي للتراث، يقوم علي إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الاحتفالات والمواكب الشعبية: مثل موكب المحمل وموكب السلطان وموكب القاضى وشجرة الدر والاحتفال بليلة الرؤية، وغيرها من مظاهر الاحتفالات الشعبية والدينية برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار الشارع الاعظم الذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري لوجدان شعب مصر، بمشاركة فرق عربية وآسيوية ومصرية.