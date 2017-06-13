منظمة المرأة العربية تطلق النسخة الإنجليزية من كتاب «المرأة في المنظور الإسلامي»2017-06-13 15:58:21
تطلق منظمة المرأة العربية غدًا الأربعاء النسخة الإنجليزية من كتاب (المرأة في المنظور الإسلامي.. بعض القضايا)، الذي يرصد مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية، ويؤكد المساواة بينها وبين الرجل في القيمة الإنسانية وفي التكليفات الدينية وفي الحياة العامة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة السفيرة مرفت تلاوي إن هذا الكتاب يكشف عن كثير من الحقوق التي ضمنها الإسلام للمرأة، مثل حق التعليم والعمل والمشاركة السياسية والمساواة القانونية والحقوق الزوجية وغيرها، كما يرفع الشبهات المتعلقة بوضع المرأة في الإسلام، خاصة ما يتعلق بشبهة التمييز ضد المرأة في الإرث وفي الشهادة وفي تولي القضاء.
وأضافت أن فكرة هذه المبادرة بدأت بترجمة كتاب (المرأة في المنظور الإسلامي) الذي صدر في عام 1999 ليكون مصدرا مبسطا وجامعا لكل ما يتعلق بحقوق المرأة ومكانتها الحقيقية في الإسلام في مواجهة المواقف التي تنسِب إلى الإسلام زورا كثيرا من الممارسات الخاطئة والمجحفة بحق المرأة.
وتابعت السفيرة تلاوي أنها كانت قد طلبت مساعدة شيخ الأزهر آنذاك فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله من أجل تجميع حقوق المرأة في الإسلام، فعين فضيلته عددا من الباحثين بالأزهر للقيام بهذه المهمة، وعينت السفيرة عميدة كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة القاهرة الدكتورة زينب رضوان لتكون المنسقة في هذا المشروع.
وأشارت إلى أن ترجمة هذا الكتاب جاءت في إطار الاستجابة لأحد قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي نص على ترجمة الكتابات الرصينة حول المرأة والإسلام إلى اللغات الأجنبية تصحيحا لصورة المرأة في الإسلام لدى الثقافات الأخرى، لا سيما في مواجهة ما يقوم به المد الإرهابي من تشوية لصورة المرأة المسلمة عبر ممارساته المتطرفة.
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