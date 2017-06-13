على الرغم من الكم الكبير للأعمال الدرامية التي تتنافس على كعكة شهر رمضان المبارك والتي يتابعها أضخم شريحة من الجمهور، إلا أن المسرح يشهد هو الأخر زخما كبيرا من العروض المسرحية المتميزة يقدمها البيت الفني للمسرح على مدار شهر رمضان.

ويستضيف المسرح القومي بالعتبة على مدار الشهر الكريم الأمسية الصوفية “قمر العشاق” التي تدور حول رحلة في العشق الإلهي بين تائبة وملحد ومجذوب،بطولة الفنانة سوسن بدر وناصر سيف وخالد الذهبي،ومصاحبة فرقة “الفراديس” الصوفية للإنشاد الديني بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد الخولي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ويقدم مسرح البالون يوميا عرض “محمد صلى الله وعليه وسلم” عن السيرة النبوية من تأليف جمال ياقوت وإخراج سامح بسيوني، وبطولة الفنانة فردوس عبد الحميد التي تقوم بدور الراوي وتتحدث عن شكل الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل ميلاد الرسول مرورا بميلاده ونزول الوحي، ويشارك في البطولة عاصم نجاتي وإبراهيم طلبة وكمال عطية وأحمد رجب وعلي الزيدي وجيهان خيري ،أحمد شرف،أشعار محمد مخيمر وموسيقى وألحان محمد حسني.

وعلى مسرح الطليعة تعرض المسرحية الغنائية الدرامية “كأنك تراه” الذي يناقش قضايا مجتمعية معاصرة من خلال طرح نماذج حياتية من المجتمع، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجي إيهاب ومجموعة من المنشدين، ومن إخراج ماهر محمود، وعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية “ورد وياسمين” وهى أوبريت غنائي يشارك فيه فنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة،وتدور أحداثه حول مجموعة من ذوي الاحتياجات يقررون التجول بكافة محافظات مصر لرصد مشكلات ذويهم لكنهم يكتشفون أن الاسوياء يعانون مشكلات مماثلة،تأليف وأشعار أيمن النمر وايهاب حمدي، وإخراج شريف فتحي.

مسرحيات للأطفال

وخص البيت الفني للمسرح أيضا عروضا مسرحية للطفل في الشهر الكريم، حيث يعرض على مسرح متربول بالعتبة العرض المسرحي “أنت فين ياقمر” وتدور أحداثه حول اختفاء “هلال رمضان”، ومحاولة معرفة أسباب عدم ظهور الهلال وتأثيرة على مظاهر رمضان، ويحث العرض الطفل على التفكير والبحث والتوقع، من تأليف حازم عزب وإخراج حسن سعد، بينما يقدم بساحة الهناجر بالأوبرا العرض الأكثر نجاحا على مدار سنوات طويلة “الليلة الكبيرة” ويستمر حتى 24 رمضان، بطولة نجوم مسرح العرائس، وتأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، إخراج الراحل صلاح السقا.

وفي الإسكندرية يستضيف مسرح بيرم التونسي يوميا عرض “شيكو أمير الغابة” لفرقة مسرح الإسكندرية، تأليف وإخراج ريهام عبد الحميد، وبطولة خالد خليفة ومهند مختار ومحمد الجندي وسلوى أحمد، ومي عباس، وموسيقى وألحان هيثم مدحت بسيوني، ديكور وملابس وليد جابر، استعراضات سمير نصري.