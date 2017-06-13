تسلمت هيئة ميناء دمياط قاطرتها البحرية الثانية “مختار” وهى إحدى قاطرتين جديدتين كانت قد تعاقدت على بنائهما في فبراير 2011 مع شركة التمساح لبناء وإصلاح السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وذلك بعد إنهاء كافة التجارب البحرية والتراخيص الملاحية بنجاح.

وقال اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة - في تصريح اليوم الثلاثاء- “إن ذلك يأتي في إطار اهتمام وحرص هيئة ميناء دمياط علي تحديث وتطوير الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بغرض تقديم خدمات بحرية متميزة للسفن بالميناء ، مشيرا إلى إنه سبق للهيئة أن تسلمت القاطرة الأولى “إبراهيم” وذلك منذ وقت قصير.

وأضاف أن القاطرة ” مختار” ذات قوة شد 25 طنا وغاطس 4 أمتار ويبلغ طولها 26 مترا وعرضها 9 أمتار وتمتاز باستهلاكها البسيط للوقود وقطع غيارها الرخيصة بالمقارنة بالقاطرات الأخرى ذات قوة الشد الأكبر ، كما تمتاز بقدرتها على الدخول والخروج في الميناء النهري بسهولة ويسر،لاحتياج الهيئة في المرحلة المقبلة لمثل هذه النوعية من الوحدات البحرية نظرا لزيادة لحركة المتوقعة بالنقل النهري على مستوى الجمهورية ككل وخطط الدولة للاستفادة به.