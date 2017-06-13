أعلنت وزارة الأوقاف اهتمامها بتطبيق استراتيجية للبناء القيمي والأخلاقي والمعرفي والتثقيفي استكمالًا لما قامت به من مواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم /الثلاثاء/ أن استراتيجيتها للبناء الأخلاقي تركز على عقد مزيد من الدورات التدريبية والمسابقات والاختبارات للأئمة، لرفع مستواهم المهني من جهة، والإفادة القصوى من الأئمة الأكثر تميزًا من جهة أخرى، سواء في المساجد الكبرى أم في القوافل أم في وسائل الإعلام.

وأضافت الوزارة أنها قررت كذلك الدفع بمزيد من الأئمة المتميزين في إدارة بحوث الدعوة لتنشيط جانب التأليف والترجمة والنشر، خاصة في مواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، مع تكثيف القوافل الدعوية، والندوات، والمحاضرات، بالمساجد الكبرى، وتفعيل دور المسجد الجامع على الوجه الأمثل.

كما قررت وزارة الأوقاف التوسع في مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، مع العناية بفهم القرآن الكريم وتفسيره إلى جانب حفظه وتلاوته، وكذلك تفعيل دور كل من المجلس الأعلى لشؤون المقارئ، والمركز العالمي للسلام، في المرحلة المقبلة، مع الاهتمام بعمل الواعظات، وتفعيل دورهن في الدعوة، والدفع بالمزيد منهن في العمل الدعوي.