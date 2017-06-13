أعرب نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين، عن أسف بلاده بسبب مشروع قانون في البرلمان المولدوفي يمنع البرامج الإخبارية الروسية، واصفا هذه الخطوة من قبل مولدوفا بـ”الحصار الإعلامي”.

وقال كاراسين - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الثلاثاء/ - إن “هذا يدعو للشعور بالأسف، لأن حقيقة الأمر أنه حصار إعلامي لمواطنيهم”.

يُذكر أن البرلمان المولدوفي سيبدأ في مناقشة قانون يمنع بث البرامج الإخبارية الروسية على المواطنين في مولدوفا.