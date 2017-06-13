أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوى إن إدارة الجامعة لم تتلق حتى الان أي مشاكل بشأن أساتذتها المعارين إلى قطر أو طلبات بتجديد اعارتهم حيث إنهم مرتبطون بعقود رسمية لم تنته بعد ومستمرة حتى نهاية العام الدراسي.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن مجلس الجامعة سينظر فى أى طلبات تخص الأساتذة المصريين بقطر وقت ورودها للجامعة وبحث الأمر من كافة جوانبه لاتخاذ القرار المناسب فى حينه، مبينا أنه لا يوجد طلاب من قطر يدرسون بجامعة الأزهر ضمن الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة.

وأشار إلى اهتمام إدارة الجامعة بتفعيل الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية، وكذلك الفنية وفق خطة مدروسة تتضمن إنشاء مسرح العام القادم بهدف تنمية قدرات الطلاب واستكشاف مواهبهم المتعددة فى مجالات الفن الهادف والمباح إضافة لافتتاح مسرح تعليمى بملاعب كلية الدراسات الإسلامية بنين.

كما أكد المحرصاوى استمرار الجامعة فى تطوير مناهج الدراسات العليا والكليات الشرعية لتنقيتها ومواكبتها للمتغيرات المجتمعية مع الحفاظ على طبيعة جامعة الازهر العلمية والدينية وإطلاق بوابة الكترونية تليق بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى استعداده للتعاون مع الجميع بلا أى تحفظ من أجل رسالة الجامعة ولخدمة طلابها وطالبتها وكذلك الوافدين، مؤكدا أن كل ما يتعلق بموضوع رئاسة الجامعة قد انتهى والأهم الان العمل جميعا من أجل مستقبل أفضل لجامعة الأزهر.