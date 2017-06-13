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الكرملين: روسيا تؤيد إقامة علاقات طيبة مع جميع دول الخليج وحل المشاكل بالطرق السياسية
قصر الكرملين

الكرملين: روسيا تؤيد إقامة علاقات طيبة مع جميع دول الخليج وحل المشاكل بالطرق السياسية

2017-06-13 15:36:45
كتب - أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن روسيا تؤيد إقامة علاقات طيبة مع جميع دول الخليج، مشيرا إلى ضرورة حل جميع المشاكل بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وردا على سؤال للصحفيين بشأن الأزمة حول قطر، قال بيسكوف إن “الجانب الروسي مهتم، كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين إقامة علاقات طيبة مع جميع دول الخليج ودعم الاستقرار في العالم وفي منطقة الخليج، وتسوية جميع القضايا بالطرق السياسية والدبلوماسية”.
وأضاف أن “هذا النهج ضروري، خاصة الآن، عندما تتطلب محاربة الإرهاب الجهود المشتركة”.

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