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وزير الخارجية السعودي: مستعدون لتقديم مساعدات طبية وغذائية إن احتاج الشعب القطري

وزير الخارجية السعودي: مستعدون لتقديم مساعدات طبية وغذائية إن احتاج الشعب القطري

2017-06-13 15:28:12

وزير الخارجية السعودي: مستعدون لتقديم مساعدات طبية وغذائية إن احتاج الشعب القطري

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