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جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمرا دوليا للتنمية الزراعية في أغسطس
جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمرا دوليا للتنمية الزراعية في أغسطس

2017-06-13 15:26:57

تنظم جامعة جنوب الوادي، المؤتمر الدولي الأول للتنمية الزراعية وخدمة المجتمع خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس القادم بمدينة الغردقة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا ورئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور.

وصرح عميد كلية الزراعة الدكتور محمد أحمد علي بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز النشاط البحثي في مجال التنمية الزراعية وخدمة المجتمع ومناقشة التطورات الراهنة في مجالات مختلفة منها علوم المحاصيل وعلوم الثروة الحيوانية والداجنة وأمراض وقاية النبات وعلوم البساتين وعلوم الصناعات الغذائية وعلوم الأراضي والمياه.

وقال مقرر المؤتمر الدكتور كارم مهنى إن من المحاور التي سيناقشها المؤتمر أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي و دور الإرشاد في التنمية الريفية واقتصاديات الإنتاج الزراعي والإبداعات العلمية في المجالات الزراعية و المراعي و الغابات و الوراثة و التقنية الحيوانية.

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