قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا لها شق سياسى وآخر اقتصادى

وكشف المهندس طارق قابيل خلال لقاء خاص ببرنامج “8 الصبح” أن المنتدى الاقتصادى الذى حضره الرئيس السيسى كان لبحث مجالات التعاون المشتركة “الكهرباء والنقل والاتصالات”، وتم الانتهاء من الاجتماع وتوقيع محضر الاجتماع بحضور الرئيس السيسى.

وأضاف قابيل أن الرئيس السيسى عقد اجتماعا مع أكبر 15 شركة ألمانية معظها يستثمر فى مصر وبعضها ما زال يخطط للاستثمار فى القاهرة.

وتابع: “المهم فى هذه الزيارة مبادرة تنمية اقتصاد إفريقيا التى تستهدف تقليل نسبة البطالة فى مصر، وكذلك تقليل الهجرة إلى ألمانيا”.