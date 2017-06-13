عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم /الثلاثاء/ 45 سفينة بحمولة بلغت مليونين و500 ألف طن.

وضمت قافلة الشمال 25 سفينة بحمولة بلغت مليونا و400 ألف طن، كان أكبرها سفنة الحاويات البنمية ماريا سيفيريا بحمولة بلغت 146 ألف طن.

بينما ضمت قافلة الجنوب 20 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات اليابانية (ماسك ايميك بريدج) بحمولة بلغت 159 ألف طن.