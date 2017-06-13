تأجيل محاكمة "بديع" في "اعتصام رابعة" إلى 4 يوليو2017-06-13 15:20:28
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم.. إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
ظريف يتهم السعودية بالتخطيط لتفجيري طهران
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران. وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني ...Tue, 13 Jun 2017 12:53:56 GMT
-
رئيس غينيا يدعم قرارات مقاطعة قطرTue, 13 Jun 2017 07:44:22 GMT
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
ينوي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، وأجرى جلسة لمناقشة هذه المسألة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم ...Tue, 13 Jun 2017 08:33:09 GMT
-
مكرم محمد: قرارتنا ضد «الألفاظ البذيئة» لا تمس الأبداع
أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار فرض غرامة للألفاظ الخارجة والبذيئة بالمسلسلات التلفزيونية لا تمس بالدراما والأبداع، مشيرا إلى أنه تم ...Tue, 13 Jun 2017 09:40:12 GMT
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء - محيط
القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية…Tue, 13 Jun 2017 05:50:53 GMT
-
بلاغ عاجل للنائب العام ضد «باسم يوسف»
تقدم «سمير صبري»، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد «باسم يوسف»؛ لتطاوله على الرئيس «السيسي» و«البرلمان»، بطريقة سوقيّة؛ بسبب «تيران ...Tue, 13 Jun 2017 07:03:21 GMT
-
تأجيل محاكمة "بديع" في "اعتصام رابعة" إلى 4 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد ...Tue, 13 Jun 2017 13:40:41 GMT