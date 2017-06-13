السيسي في برلين: تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح2017-06-13 15:13:23
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، وعلى تعزيز دورها وتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي وفق رؤية ٢٠٣٠، مشيدا بالدور الذى تطلع به ألمانيا في تعزيز جهود انعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والاصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التى يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمس، أمام قمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا من برلين، أنه مع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم وتفشى ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب ، تزايدت الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي، واستحداث الآليات وإيجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء.
وشهدت زيارة الرئيس إلى العاصمة الألمانية برلين أمس نشاطا مكثفا، حيث شارك في المنتدى الاقتصادى واللجنة المشتركة بين مصر وألمانيا ووجه الدعوة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر وإنشاء مناطق صناعية ألمانية في بعض القطاعات الواعدة، مؤكدا أن العلاقات التجارية المصرية والألمانية، شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الماضية حيث تخطى حجم التبادل التجاري عام 2016 حاجز الـ5 ونصف مليار يورو.
واكد الرئيس، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، انه جاري الإعداد حاليا لاصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وشدد على أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعي، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
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