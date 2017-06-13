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غدا.. أحمد أبوالغيط يزور الهيئة الوطنية للصحافة
احمد ابو الغيط

غدا.. أحمد أبوالغيط يزور الهيئة الوطنية للصحافة

2017-06-13 15:22:50
كتب - أ ش أ

يقوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدا الأربعاء بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها.
وسيكون في استقبال أبوالغيط رئيس الهيئة كرم جبر والأعضاء.
وقال كرم جبر رئيس الهيئة - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه سيبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات الموقف السياسي على مختلف الأصعدة.

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