كلف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتحرير مذكرة بواقعة عدم التزام النائب أحمد الطنطاوي بضوابط اجتماع اللجنة لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية-

وقال دكتور على عبدالعال”على مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تحرير مذكرة بالواقعة وما تم فيها، وعرضها على مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، لاتخاذ الإجراءات اللائحية اللازمة لرد اعتبار المجلس”.

وأضاف أن النائب أحمد طنطاوي ارتكب جناية اتلاف مال عام واقدم على تصرف يستحق إسقاط عضويته ، إثر القائه الميكرفون على الأرض خلال اجتماع اللجنة .

وكانت مشادات وقعت في اجتماع اللجنة اليوم بين عدد من النواب عندما قاطع النائب خالد يوسف الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية فور البدء في إلقاء كلمته خلال الاجتماع، وهو ما أثار جدالا تطور إلى توجه النائب أحمد طنطاوي نحو المتحدث، وإلقاء الميكرفون على الأرض، ليقرر رئيس المجلس رفع الاجتماع لمدة دقيقتين.