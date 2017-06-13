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مالك: لم أشاهد فيلم «لا تطفئ الشمس».. وردود الأفعال الإيجابية «مرعبة»
الفنان أحمد مالك
الفنان أحمد مالك

مالك: لم أشاهد فيلم «لا تطفئ الشمس».. وردود الأفعال الإيجابية «مرعبة»

2017-06-13 15:04:04
محيط - خالد الريس

وصف الفنان أحمد مالك، أن ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل “لا تطفئ الشمس” بـ”المرعبة”، مؤكدا أن ردود الأفعال تزيد الحمل والمسئولية لتقديم العمل بشكل جيد.
وأكد مالك من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن المسلسل قائم على قصة عائلية وقدمت للمشاهد الاحداث المتصاعدة بشكل تدريجي وهو ما جذب المشاهد، مشيرا إلى أن معظم المسلسلات التلفزيونية “تستنزف” نفسها وتقوم بعرض كل ما يجذب المشاهد في بداية الحلقات.
وأعلن مالك أنه قرر عدم مشاهدة فيلم “لا تطفئ الشمس” الذي قام ببطولته النجم الراحل أحمد رمزي بعد الاتفاق مع فريق العمل حتى لا يتأثر بأي عوامل خارجية بالإضافة إلى تجنب المقارنة مع أحمد رمزي.
ونفى مالك ما نسب إليه من أراء ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه قد أعلن عبر صفحته على “الفيس بوك” أن هذه هي الصفحة الرسمية الوحيدة.

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