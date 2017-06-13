اضطرت الشركات من جميع الأحجام إلى متابعة فيروس الفدية “وانا كراي” وهو يضرب جميع أنحاء العالم في مايو 2017. وقد ضربت هذه السلالة الجديدة المروعة من البرامج الضارة مئات الآلاف من المؤسسات عبر استغلال نقاط الضعف الحرجة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أكثر من 150 بلدا.

وفي الوقت الذي كانت تعمل فيه الشركات على تقييم ما يمكن القيام به لحماية نظمها، قامت شركة إم آر جي إفيتاس (MRG Effitas) بعمل اختبار دل على أن الحصول على المساعدة في متناول جميع الشركات، بغض النظر عن ميزانية أمن تكنولوجيا المعلومات لديها.

وقد وجدت شركة أبحاث الأمن، إم آر جي إفيتاس، أن حلول كاسبيرسكي لاب المجانية، حققت “حماية بنسبة 100٪” في جميع اختباراتها، ومنحت شارة الحماية من فيروسات الفدية المعتمدة. وشمل الاختبار المحاكاة عدة طرق لإيصال العدوى باستخدام عينات جديدة تم اختيارها من 13 عائلة مشفرة من فيروسات الفدية وعائلة فيروسات قفل الشاشة “سكرينلوكر”، بعدما سقطت جميع خطوط الدفاع السابقة.

وتظهر النتائج أن الحماية المجانية والمتقدمة متاحة لجميع الشركات التي تشعر بالقلق إزاء الهجمات السيبرانية على غرار “وانا كراي”.

وتعد أداة كاسبيرسكي لمكافحة فيروسات الفدية للشركات والتي أطلقت في عام 2016، مناسبة للشركات التي لا تستخدم حلول كاسبيرسكي لاب، أو تلك التي تستخدم حلول حماية غير فعالة في منع فيروسات الفدية. فهو أداة مجانية متوافقة مع منتجات الأمن الخاصة بالطرف الثالث. فمن السهل تثبيتها ولا تتطلب معرفة تقنية معمقة لضبطها وإدارتها.

وأوضح فلاديمير زابوليانسكي، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كاسبيرسكي لاب، أن هجمات الفدية لا تعتبر المشكلة الأمنية الوحيدة التي تواجهها المؤسسات. فالشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة للخطر بوجه خاص، لأن لديها عدد قليل من أخصائيي أمن المعلومات، أو ربما لا تمتلك أي شخص أصلا، وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأنها تركز بقوة على تنمية أعمالها التجارية، فإنها تميل إلى توجيه اهتمام محدود إلى تكنولوجيا المعلومات، مما يجعل من الصعب عليها حماية نفسها من التهديدات المختلفة.