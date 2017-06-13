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مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء عوة أعمال العنف إلى أفريقيا الوسطى
متمردون فى افريقيا الوسطى

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء عوة أعمال العنف إلى أفريقيا الوسطى

2017-06-13 14:42:11
أ ش أ

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء عودة أعمال العنف مؤخرا إلى إفريقيا الوسطى، معربا عن أمله في ضبط الموقف وتشكيل قوة للرد السريع إلى جانب القوات المنتشرة حاليا على الأرض، في محاولة لوقف العنف.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة دعت شعب إفريقيا الوسطى إلى نهضة وطنية لوضع حد لهذه الأزمة السياسية.

وأوضح الراديو أن الأمم المتحدة ستعمل على تشكيل قوة جديدة للرد السريع بالإضافة إلى أن الكتائب البرتغالية التي شكلت بالفعل، وذلك دون تغيير سقف القوات المنتشرة على الأرض.

يذكر أن إفريقيا الوسطى تشهد أعمال عنف منذ عدة سنوات، بدأت بصراع سياسي وانتهت بطابع ديني بين الشمال والجنوب.

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