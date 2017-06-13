آخرهم طارق النهري.. فنانون "رد سجون" ويحظون بحب الجمهور

أصبحت القضايا الشخصية للفنانين في المحاكم والسجون، أحد أبرز المانشيتات الصحفية خلال الفترة الأخيرة، لما تثيره من تساؤلات عدة حول مدى قبول الجمهور له مرة آخرى، ...