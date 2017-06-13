أكد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان الدكتور عبد الرحمن البرعي أنه هناك مبالغ طائلة بيتم انفاقها على وسائل “الغش الإلكتروني” لامتحانات الثانوية العامة وتسريبها، وقال ساخرا “مسرب امتحاني العربي والديناميكا العام الماضي تزوج 3 مرات عقب تسريب امتحانين من نفقات التسريب”.

وأوضح البرعي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الثلاثاء، أنه هناك إرهاب يهدف لهز الثقة مثل أصحاب “صفحات الغش”، مضيفا أن الصفحات بتدار من الخارج.

وأضاف أن نظام “البوكليت” قد قضى على مشكلة “الغش الإلكتروني” ، لأنه هناك 4 نماذج مختلفة من الامتحان بالإضافة إلى أن الامتحان مكون من 4 صفحات.

وأعلن أن تركيب أجهزة “تشويش الهواتف المحمولة” بلجان الامتحانات مكلفة، حيث كانت تبلغ حوالي 150 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه.