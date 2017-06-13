اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، من أوسلو، السعودية بالوقوف وراء تفجيري طهران.

وقال ظريف إن المسئولين السعوديين أعلنوا صراحة وبشكل علني نقل الحرب إلى داخل إيران، وهو تهديد مباشر، ووزير الخارجية السعودي غرد على تويتر في نفس اليوم”، بحسب «روسيا اليوم».

وأضاف ظريف: إننا نعي ولدينا إشراف أمني، أن الجماعات الإرهابية التي تتحرك في المناطق الشرقية للبلاد، وقتلت 9 من الجنود الإيرانيين في بلوجستان قبل شهرين، تستغل المكانة الجيدة للجوار وتعمل ضدنا.

وأكد وزير خارجية إيران أن سياسة إيران الخارجية واضحة، ومنذ عام 1986 طالب ودعا المسئولون الإيرانيون إلى تعزيز الأمن الإقليمي، وإيران من أكثر دول المنطقة أمنا، والشعب الإيراني يشارك وبكثافة في الانتخابات.

وأكد الوزير أن إيران تريد الأمن لجيرانها بما في ذلك السعودية وقطر.