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البرلمان يبدأ التصويت على اتفاقية الحدود مع السعودية
مجلس النواب

البرلمان يبدأ التصويت على اتفاقية الحدود مع السعودية

2017-06-13 14:37:28

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت النهائي على إتفاقية الحدود مع السعودية، والتي تنهي النزاع المزمع على جزيرتي “تيران وصنافير”، من حيث طريقة إقرارها من الناحية الدستورية، وهل في حاجة إلى الإستفتاء عليها أم لا.

جاء ذلك بعد 4 جلسات استماع، بحضور خبراء من الحكومة، ونواب البرلمان، على أن تحال الإتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بعد حسمها من لجنة الشئون التشريعية.

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