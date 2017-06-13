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شاهد.. دفعة 2008 شرطة تبدأ إعمار قرى الحفير والأمل بالدقهلية
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شاهد.. دفعة 2008 شرطة تبدأ إعمار قرى الحفير والأمل بالدقهلية

2017-06-13 14:32:09
كتب - متابعات

في مبادرة فريدة من نوعها قرر ضباط من خريجي دفعة 2008 شرطة ملاحقة الفقر  في كل ربوع مصر كملاحقتهم للجريمة.
وقال النقيب رامي يس، مؤسس الحملة إنه وبمساعدة عدد كبير من زملاء الدراسة في أكاديمية الشرطة بدأ في ملاحقة  الفقر أمنيا من خلال مبادرة الضباط لاعادة اعمار قرى الحفير والأمل في محافظة الدقهلية بجهود ذاتية.
واشار يس الى ان المبادرة لاقت قبولا بين ضباط الدفعة وبدأت عملها على أرض الواقع حيث قامت باعادة اعمار العديد من المنازل فيما يستمر العمل على انجاز بقية المشروع.

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