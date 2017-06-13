حلت الفنانة رانيا فريد شوقى، ضيفة على برنامج “رئيس تحرير نفسى” مع فادى إبراهيم على الردايو 9090.

أوضحت رانيا أنها “انا رئيسة جمهورية نفسي” وتتابع الأخبار التى تنشر عليها أول بأول “إلكترونيًا”، وأن علاقتها بالصحفيين جيدة جدًا، ومعظمهم أصدقاء لها، ونادرًا ما تقع عينها على أخبار كاذبة تخصها، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المؤسسة الصحفية إذا حدث ذلك لسؤالهم عن مصدر الخبر والصحفى الذى كتبه.

وأضافت رانيا أنها لو أسست مجلة ستكون فنية واسمها “الفنون جنون”، وأضافت:” البوستر هيكون صورة لفنانين كتير وبشكل حلو”.

كما أكدت إنها من الممكن أن تجرى على صفحات المجلة مقارنة بين رمضان فى الثمانينيات، الذى افتقده بشدة ورمضان 2017، وقالت إن “رمضان زمان” كان الأفضل ، حيث كان فيه المسلسل الدينى الذى اختفى تماما، وأيضا مسلسل الكرتون، وحاجات رمضان اللى اتربينا عليها، أما اللى موجود حاليا مسلسلات معظمها للكبار فقط”.

اعمال وبرامج الاطفال اختفت تمام، حتى اننا لم نستطع استغلال التكنولوجيا الحديثة فى تقديم منتج جيد للاطفال.