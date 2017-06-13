تقدم المحامى محمد عبد العزيز والي مدير مكتب عصام الإسلامبولي بطلب لمدير الإدارة العامة لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، للتحقيق قى واقعة منعه من إدخال الدواء لموكله وإهانته والتعدى عليه لفظيا من قبل ضابط بقسم السيدة زينب.

وقال المحامى فى طلبه، الموجه إلى اللواء شعبان زكى مدير الإدارة العامة لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أنه أثناء حضوره إلى قسم السيدة زينب لإدخال أدوية لموكله المريض بأزمة قلبية كما هو مثبت بالمحضر رقم 5270 جنح السيدة زينب، منعه ملازم أول “هانى.أ” من الدخول وصرخ فيه ” أنت عايز أيه أتفضل أطلع بره” وعندما عرفه المحامى بنفسه، رد عليه ” محامى أيه وقرف أيه، بلا محامين بلا زفت” وكانت الواقعة تحت سمع وبصر الجميع بحسب الطلب.

وأضاف الطلب أن الواقعة تمت بجوار لافتة قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والتى تنص على أن يتعامل ضباط الشرطة بالمعاملة اللائقة مع الجميع، وأكدت أنه تعامل معاملة غير لائقة أمام الجميع أفقدت ثقة الناس والموكلين فيه مما أصابه بضرر مادى ومعنوي.

والتمس المحامى فى نهاية طلبه، بالنظر فى شكواه واتخاذ اللام نحو الأمر، وفتح التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، خاصة وأنها تمس اختصاصاته نحو موكله، وهى اختصاصات إنسانية بالأساس تتعلق بمريض يكفل له القانون حق العلاج.