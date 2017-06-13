وصف المؤتمر الشعبي اللبناني، الهجوم التركي على دولة الإمارات العربية المتحدة بالسخيف، مشدداً على أن تركيا هي من تعبث بالعالمين العربي والإسلامي وليس الإمارات.

واستنكر بيان مكتب الإعلام المركزي للمؤتمر الشعبي، الذي صدر اليوم الثلاثاء، الحملة الإعلامية التي تتعرض لها دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب الإعلام التركي المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن من يدعم الحركات الطائفية وقوى التطرف المسلح ضد الأمن القومي العربي ويتدخل في الشؤون الداخلية العربية، ويعيث فسادا وتدميرا في سوريا ويحتل جزءا من أرضها، هي تركيا، وليست الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف البيان” لسنا محامون عن أي نظام عربي، ولسنا في موقع الدفاع عن سياسة أي دولة عربية لكن بالمقابل لا يمكن السكوت على تزييف الحقائق واستهداف دولة أجنبية لدولة عربية زوراً وبهتاناً”.

وتابع” إن تركيا هي من تعبث بالعالمين العربي والإسلامي وليس الإمارات، وقد بدأت بسوريا ومصر وحالياً تستهدف الإمارات، ما يستوجب على جامعة الدول العربية اتخاذ موقف حاسم يحمي الأمن القومي من التخريب التركي، ومن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية العربية عبر دعم قوى التقسيم والتطرف”.