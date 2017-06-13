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راتب "كاسونجو" في الزمالك بالجنية المصري
كابونجو كاسونجو

راتب "كاسونجو" في الزمالك بالجنية المصري

2017-06-13 14:28:05

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اتفاق مسؤولي النادي مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الاتحاد السكندري والمنضم حديثا للقلعة البيضاء، على الحصول على راتبه السنوي بالجنيه المصري وليس الدولار.

يأتي هذا أسوة بالبرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق، الذي يتقاضى راتبه وراتب معاونيه بالجنيه المصري، والغاني أشيمبونج المنضم من الداخلية مؤخرا والذي يتقاضى راتبه بالجنيه المصري حيث سيحصل كاسونجو على 250 ألف دولار سنويا وهو ما يعادل 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري في الموسم الواحد.

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