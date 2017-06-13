أعلنت الشرطة الألمانية أن الجاني في حادث إطلاق النار في محطة قطار جنوبي ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء مواطن ألماني يبلغ من العمر 37 عامًا.

وقال متحدث باسم الشرطة ماركوس دا جلوريا مارتينس، بحسب «24 الإماراتى» إن الجاني ينحدر من مدينة ميونيخ.

وليس هناك معلومات حتى الآن عن سوابق جنائية محتملة للجاني أو ماضيه الجنائي، وليس معروفًا خلفيات الحادث أو أي الدافع المحتمل ورائه.

وأكد مقر الشرطة بمدينة ميونيخ الألمانية في وقت سابق اليوم إصابة عدة أشخاص من بينهم شرطية صباح اليوم، جراء إطلاق نار في محطة قطار ببلدة أونترفورينج بالقرب من مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الجاني أصيب أيضًا وأُلقي القبض عليه، وأوضحت متحدث باسم الشرطة الألمانية أن الشرطية (26 عامًا) أصيبت بطلق ناري في رأسها، وهي في حالة خطرة حاليًا.

يذكر أن الجاني (37 عامًا) أطلق النار على الشرطية باستخدام سلاح زميلها.