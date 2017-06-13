استبعدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن يتم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض نظرا لانخفاض نسبة التضخم في شهر مايو، مؤكدة أيضا عدم انخفاض أسعار الفائدة.

وأعلنت الدماطي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع التضخم الشهر الحالي سيكون “موسمي” بسبب شهر رمضان وارتفاع الطلب رحلات العمرة.

وأضافت أن مدخرات المصريين في البنوك زادت بنسبة 4 % في أبريل الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة,