أردوغان: عزل قطر يخالف تعاليم الإسلام2017-06-13 14:10:53
شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء عزل قطر، ووصفه بأنه “لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية” وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة وبمثابة “عقوبة إعدام”.
وتجيء تصريحات أردوغان، التي ألقاها خلال كلمة بالبرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي واتهامها بدعم الجماعات الإرهابية وإيران وهو ما تنفيه قطر.
وقال أردوغان “خطأ فادح للغاية يرتكب بحق قطر.. فرض عزلة شاملة على أي شعب أمر لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية. كما لو كان حكما بالإعدام صدر على قطر”.
وتابع: “قطر كانت صاحبة أكثر المواقف حسما في قتال تنظيم داعش الإرهابي هي وتركيا. اضطهاد قطر بحملات تشويه لا يخدم أي هدف”.
وقال أردوغان: إنه سيعقد مؤتمرا عبر الهاتف يوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث التطورات الأخيرة.
وأضاف أن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، بصفته أكبر رجل دولة في منطقة الخليج، عليه المبادرة بحل الأزمة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن من المقرر أن يبحث إردوغان الخلاف أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.
وتعهد أردوغان بمواصلة دعمه لقطر، وقال إنه ينبغي حل الخلاف قبل انتهاء شهر رمضان.
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