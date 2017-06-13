شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة والفراغية.

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتحار ريم.إ.أ طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دسوق العام.

وكشفت التحريات الأولية للرائد رامي عبد الصمد، رئيس مباحث بندر دسوق، تحت إشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، أن الطالبة المنتحرة ألقت بنفسها من الطابق الثاني علوي عقب انتهاء الامتحان وتسليمها ورقة الإجابة.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد قنطوش، رئيس نيابة دسوق.