"التعليم العالي": المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج تساهم في نشر الحضارة المصرية2017-06-13 14:43:12
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور الذي تقوم به المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج فى نشر الحضارة المصرية، بالإضافة إلى التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وتلقى وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء تقريراً مقدماً من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول أنشطة كل من : المكتب الثقافي المصري بفيينا، والمكتب الثقافي المصري بمدريد.
وأوضح التقرير انتهاء المكتب الثقافي المصري بفيينا من تنظيم الامتحانات بالخارج بنجاح، وتكريم المساهمين فى تأمين سيرها والإشراف عليها، كما تم عقد عدة لقاءات مع المبعوثين المصريين بفيينا، وإقامة ورشة عمل لطلبة الدكتوراه بمشاركة 12 طالباً وطالبة من النمسا والمجر ، وقاموا بعرض أبحاثهم ضمن فعاليات الورشة.
وفى إطار الأنشطة الثقافية، تم تنظيم معرض للفنان المصري العالمي فريد فاضل بمشاركة (100) مدعو من الجالية النمساوية والمصرية والعربية تضمن عرض لوحات عن مصر والحضارة المصرية، وتم تنظيم معرض لطلاب مدرسة بفيينا بعنوان (مصر في عيون أطفال النمسا) لرسم صور عن مصر بمشاركة 25 طالباً، بهدف توطيد العلاقات بين مصر والنمسا وتعريف الأطفال بالثقافة والحضارة المصرية.
وفيما يتعلق بالمكتب الثقافي المصري بمدريد، تم تنظيم العديد من الأنشطة والمعارض والمؤتمرات، وعقد العديد من الاتفاقيات العلمية مع الجامعات الإسبانية لتسهيل التحاق المبعوثين المصريين بمؤسسات التعليم الإسبانية، وتخفيض تكاليف دراستهم، فضلا عن قيام المكتب برعاية المبعوثين المصريين وأسرهم خلال فترة ابتعاثهم بإسبانيا، بالإضافة إلى صدور عدد من الإصدارات التي تم ترجمتها إلى اللغة الإسبانية ومنها : المقتبس، والأندلس، وغيرهما.
يذكر أن الدكتور باسم صالح المستشار الثقافي المصري بإسبانيا حصل على الميدالية الذهبية للثقافة للعام 2016 بإسبانيا، وهي جائزة مقدمة من المنتدى الثقافي العربي الإسباني.
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