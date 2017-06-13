"هاي فون".. أول شركة مصرية تعمل في مجال اكسسوارات المحمول2017-06-13 14:08:23
أقامت شركة “هاى فون” المتخصصة في اكسسوارات الهواتف المحمولة والاجهزة الالكترونية والتوكيلات التجارية في مصر حفلها الأول بمناسبة تحول الشركة من شركة بسيطة إلى شركة مساهمة برأس مال 10 ملايين جنيه.
أعرب عصام بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هاي فون عن سعادته بهذه الخطوة والتى جاءت بعد دراسات متأنية للسوق المصرية ، مشيراً في كلمته خلال حفل السحور الذي اقامته الشركة والذي يعد أول ظهور رسمى للشركة بشكلها الجديد عن وكالتها لمجموعة من التوكيلات الحصرية لعلامات تجارية تعتبر الأشهر عالميا في مجال الاكسسوارات.
وأضاف:” منذ اليوم الأول لعملنا في السوق كان لدينا حرص كبير على أن نتعامل فى العلامات التجارية الموثوقة والتي تميزنا عن الكثير من العلامات المجهولة المصدر، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة التي خرجنا بها للسوق”.
ومن جانبه كشف محمود خطاب، العضو المنتدب للشركة ورئيس القطاع التجاري عن افتتاح الشركة لـ6 فروع جديدة بنظام الفرانشايز في مناطق المقطم والشرقية ودمياط وبورتو السخنة والإسماعيلية والجيزة بالإضافة للفروع القائمة، مشيراً إلى وجود استراتيجية للتوسع والوصول إلى 10 فروع بنهاية هذا العام.
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