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"الإعلاميين" تؤيد قرار حجب المواقع وتدعو وسائل الإعلام التزام المصداقية والمهنية
الإعلامي حمدي الكنيسي

"الإعلاميين" تؤيد قرار حجب المواقع وتدعو وسائل الإعلام التزام المصداقية والمهنية

2017-06-13 13:56:57
أ ش أ

أكد الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، بأن النقابة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بحجب عدد من المواقع التي تهدد الأمن القومى المصري، وأن هذا الإجراء ليس بدعة أو تقيداً للحرية، وكل دول العالم عندما تتحسس أي مخاطر من أي وسيلة إعلامية تهدد أمنها القومي تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايته.
وأوضح الكنيسي - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن هناك العديد من الدول قامت بمثل هذه الإجراءات، ومنها فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وكوبا، لحماية أمنها القومي، مؤكدا أن الإعلام حرية والحرية مسئولية، داعيا جميع وسائل الإعلام المرئي و المسموع والإلكتروني التزام المصداقية والمعايير المهنية فيما تقدمه من مواد إعلامية، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وأن الدولة المصرية عادت بقوة عبر مؤسساتها، وعازمة على ضبط الأداء الإعلامي من بعض التجاوزات لبعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي لا تراعي مصلحة الوطن وأمنه القومي فى ظل معركتها ضد الإرهاب ومعركتها للتنمية .

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