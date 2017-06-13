رئيس البرلمان يحيل «نائب الميكروفون» لمكتب المجلس2017-06-13 13:57:29
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الخروج عن التقاليد البرلمانية أمر غير مقبول، معتبرا ما بدر من النائب أحمد الطنطاوى إهانة للمجلس بكامله، موجها مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة وما تم فيها، وعرضه على هيئة مكتب المجلس، ومشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لرد اعتبار المجلس ونوابه.
كان اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنتهى قبل قليل، قد شهد مشادات بين النواب الحضور وعدد قليل من النواب الذين اعتادوا المشاغبة خلال الاجتماعات السابقة، وصل إلى التشابك بالأيدى والاعتداء على أحد الخبراء بحسب ما يظهر فيديو الاجتماع.
بدأت المشادات عقب قول المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن قطاع غزة كان يخضع للإدارة المصرية، وإنه أحضر “أطلس” يبين أن لون قطاع غزة كان بنفس لون الدولة المصرية، وطلب من الدكتور سيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، التحدث عن الأمر، وهو ما رفضه نواب المعارضة مثل مصطفى كمال الدين حسين، قائلا: “لقد تحدث من قبل أربع مرات ولا يأتى بجديد، ويكلمنا عن الألوان، دى لونها أحمر ودى أخضر”.
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