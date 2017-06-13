شعبة الأرز باتحاد الصناعات يتوقع تضاعف عمليات توريد المحصول للسلع التموينية2017-06-13 13:55:44
قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاتة إن عمليات التوريد الأرز لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين مستمرة، متوقعا تضاعف التوريد خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 100 ألف طن شهريا، خاصة مع بداية موسم زراعة الأرز في الفترة ما بين 15 يوليو إلى نوفمبر.
وأضاف شحاتة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن كل ذلك متوقف على رغبة وزارة التموين، منوها بوجود فائض في محصول الأرز لدى الفلاحين والتجار من العام الماضي البالغ نحو مليون طن أرز أبيض، وسيتم الاتفاق على توريده لمضارب قطاع الأعمال.
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