تعلن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غدا الأربعاء، خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس سي ، خاصة بعد أن عالجت خلال العام المنقضي أكثر من مليون مصاب.

وكما ستعلن اللجنة عدد من الإحصائيات أهمها تكلفة علاج أكثر من مليون مصاب بفيروس سي، وعدد المرضي المستهدف علاجهم خلال الفترة المقبلة.

تقوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غدا بالإعلان عن تفاصيل المسح الشامل لجميع محافظات الجمهورية، بهدف معرفة عدد المصابين بمصر، ووضع خطة علاج ووقاية من المرض.

يشارك في المؤتمر الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

كما يذكر أن مصر بدأت في علاج مرضي فيروس سي بالعقاقير الأجنبية في أكتوبر ٢٠١٤، والمحلي من بداية عام 2015.وقد أعدت وزارة الصحة والسكان ٢٦ مركزا في عدة محافظات لتقديم أدوية الكبد الجديدة في سبتمبر ٢٠١٤، ثم وضع خطة في ذلك الوقت لزيادة عدد هذه المراكز في جميع المحافظات بما يقدر بحوالي ١٠٠ مركز بحيث تغطي عدد المرضي الذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني للجنة لتلقي العلاج.

