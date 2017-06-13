 Moheet on google
الثلاثاء 13 يونيو 2017 02:56 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
غدا.. "الصحة" تعلن خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس "سي"
ResearchDoctors_2016-03-13_06-21-47-558343

غدا.. "الصحة" تعلن خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس "سي"

2017-06-13 13:55:07
مـحـيـط ـ مــروة رزق

تعلن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غدا الأربعاء، خطتها لتنفيذ مبادرة مصر خالية من فيروس سي ، خاصة بعد أن عالجت خلال العام المنقضي أكثر من مليون مصاب.
وكما ستعلن اللجنة عدد من الإحصائيات أهمها تكلفة علاج أكثر من مليون مصاب بفيروس سي، وعدد المرضي المستهدف علاجهم خلال الفترة المقبلة.
تقوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غدا بالإعلان عن تفاصيل المسح الشامل لجميع محافظات الجمهورية، بهدف معرفة عدد المصابين بمصر، ووضع خطة علاج ووقاية من المرض.
يشارك في المؤتمر الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
كما يذكر أن مصر بدأت في علاج مرضي فيروس سي بالعقاقير الأجنبية في أكتوبر ٢٠١٤، والمحلي من بداية عام 2015.وقد أعدت وزارة الصحة والسكان ٢٦ مركزا في عدة محافظات لتقديم أدوية الكبد الجديدة في سبتمبر ٢٠١٤، ثم وضع خطة في ذلك الوقت لزيادة عدد هذه المراكز في جميع المحافظات بما يقدر بحوالي ١٠٠ مركز بحيث تغطي عدد المرضي الذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني للجنة لتلقي العلاج.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3