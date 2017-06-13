السيسي لأسقف «الكنيسة القبطية» بألمانيا: مصر ستظل وطناً لكل أبنائها2017-06-13 13:54:51
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى برلين صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا دميان أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ألمانيا.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر ستظل دائماً وطناً لجميع أبنائها دون تمييز، منوهاً إلى اعتزاز مصر بأبنائها المقيمين في الخارج باعتبارهم سفراء للوطن يعكسون ما تحمله الشخصية المصرية من قيم أصيلة.
وأكد الرئيس قوة النسيج الوطني المصرى، مشيرا إلى أن ضربات الإرهاب لن تنجح فى ضرب الوحدة الوطنية فى مصر.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تواجه الإرهاب بكل عزم وقوة، مؤكداً أن المصريين واعون تماماً بأهمية توحدهم صفاً واحداً، في الخارج والداخل، في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تقبلها الأديان ولا الإنسانية.
وأعرب الرئيس عن حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، وذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع.
وشدد الرئيس، على أهمية الدور المحورى للمؤسسات الدينية في نشر أفكار التسامح والانفتاح، وتعزيز القيم الدينية السمحة، ودحض الأفكار الفاسدة للتطرف والإرهاب والتشدد.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الأنبا دميان أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيداً بدوره في استعادة الاستقرار والأمن فى مصر خلال السنوات الماضية.
كما أكد الأنبا دميان قيام الكنيسة القبطية في ألمانيا ببذل الجهد للتواصل مع المجتمع الألماني لنقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في مصر وتصحيح الأفكار الخاطئة فى هذا الشأن.
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