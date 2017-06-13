أفادت مصادر سورية محلية اليوم الثلاثاء بأن تنظيم داعش استعاد أغلب الأحياء التي خسرها أمس في وسط وشرق مدينة الرقة، بعد أن سيطرت عليها “قوات سوريا الديمقراطية” إثر اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية إن “داعش استعاد شارع 23 شباط وشارع سيف الدولة والمنصور وسط المدينة، وإن قوات سوريا الديمقراطية تراجعت إلى منطقة السور الأثري شرق المدينة على أطراف حي الصناعة”، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد قيام عناصر تنظيم داعش بالالتفاف من جهة نهر الفرات جنوب المدينة واستعادة الأحياء التي انسحبوا منها ليلا.

وأكدت المصادر المحلية أن عددا كبيرا من قوات سوريا الديمقراطية سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر البعض منهم من قبل التنظيم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت أمس على أحياء وسط وشرق مدينة الرقة بشكل كامل، وسط أنباء من سكان محليين عن انسحاب عناصر داعش من تلك الأحياء نحو دير الزور، وذلك في إطار عملية تحرير الرقة من قبضة التنظيم.