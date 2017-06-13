استقبل سيلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، السفير أحمد فاضل يعقوب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان في قصر الرئاسة بالعاصمة جوبا، بحضور كل من: وزير شئون الرئاسة ماييك آي دينج، والسفير أيمن مختار الجمال سفير مصر في جنوب السودان.

وأطلع مساعد وزير الخارجية رئيس جنوب السودان على تفاصيل الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر لجنوب السودان بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك استجابة لنداء صادر من الرئيس سيلفا كير تضمن إعلان المجاعة في بعض ولايات جنوب السودان، كما يأتي الجسر الجوي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين الشعبين المصري والجنوب سوداني.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الثلاثاء أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبر رئيس جنوب السودان عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة، معتبرا أنها تأتي كاستمرار للمواقف المصرية المؤيدة والداعمة لجنوب السودان في كافة المجالات خاصة المجال التعليمي، حيث قدمت مصر العديد من المنح التعليمية والفرص الدراسية لأبناء جنوب السودان.

وأكد رئيس جنوب السودان أن مصر تعد من أكثر الدول تفهما لمشاغل بلاده، والمشكلات التي تمر بها الدولة الوليدة، وعن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في كافة المجالات التنموية لجنوب السودان.