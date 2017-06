"BE ONE" تطلق باقة متكاملة من حلول برنامج "SAP Business One Cloud"

كشفت شركة “BE ONE” عن انطلاق أعمالها في السوق المصري عبر تقديم باقة متكاملة من الحلول والبرمجيات الحديثة التي تعتمد على تطبيقات برنامج SAP Business One Cloud ، وذلك بهدف تعزيز نقاط حديثه للوصل ما بين قطاع الأعمال والثورة التقنية الجديدة التي تتوافق مع التوجهات العالمية لبناء اقتصاد رقمي قوي قادر على النمو وتيسير الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة .

وتتيح شركة BE ONE وفقا لاستراتيجيتها الطموحة في السوق المحلي منهجاً جديداً ومبتكر لتوفير أبرز التوجهات الرقمية الجديدة في مجال إدارة الأعمال والتي تتيحها رائدة الصناعة عالمياً شركة SAP من خلال برنامجها SAP Business One والتي توفر تجربة فريدة للقطاعات الصناعية والتجارية، حيث توفر مزيداً من الوقت والجهد والدقة بأسعار تنافسية ، حيث تتناسب الباقة مع قطاع كبير من الشركات والمصانع ذات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، و لا تطلب الحلول المتطورة التي تتيحها BE ONE للسوق المحلي الكثير من المستخدمين حيث تبدأ من مستخدم واحد ويتم التشغيل في خلال فترة من 4 الي 6 أسابيع فقط للتحول إلى أنظمة الإدارة الذكية ، بينما تحتاج الحلول الأخرى وقت زمني أطول للتشغيل يتراوح ما بين 24 الي 32 أسبوع ، وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحقيق الأهداف التشغيلية للمنشأة التجارية بمختلف قطاعاتها .

وأوضح أحمد حسني مؤسس ورئيس شركة BE ONE Software Solutions L.L.C ، أن السبب وراء اختياره للسوق المصري ليكون نقطه انطلاقه نحو العالمية، يرجع لكونه من أفضل الأسواق في المنطقة، وذلك لتنوع قطاعات الأعمال به، والتي تشهد نموا ملحوظاً؛ خاصة بعد إقبال المستهلك المصري علي المنتج المحلي لسعره التنافسي وجودته المتطورة ومعايره العالمية، مشيراً إلى أن الحلول الحديثة ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 -25% وزيادة الأرباح بنسبة 10-15% وكذلك رفع الكفاءة الإنتاجية والارتقاء بالجودة.

تجدر الإشارة إلى أن حلول برنامج SAP Business One تعد إحدى التطبيقات المتطورة التي تتيحها شركة SAP العالمية، بإعتبارها أحد أفضل الأدوات الفعالة في مجال برامج الأعمال، ويخدم البرنامج أكثر من 55.000 عميل، وهو متوفر باللغة العربية وأيضا بأكثر من 26 لغة أخرى، و يعمل البرنامج علي الربط بين الإدارات المختلفة لتسهيل العمليات و إجراءات العمل الأساسية سواء المتعلقة بمختلف الأقسام من مبيعات، علاقات العملاء، الشؤون المالية، التشغيل، الإنتاج، و كذلك إدارة المشاريع، حيث يتيح البرنامج إنجاز العمليات بكفاءة وتوفير المعلومات التحليلية اللحظية و الدقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.