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تأجيل محاكمة بديع في «فض رابعة» لـ4 يوليو
بديع

تأجيل محاكمة بديع في «فض رابعة» لـ4 يوليو

2017-06-13 13:45:43

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، محاكمة 739 متهمًا، فى قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”- لجلسة 4 يوليو؛ لاستكمال سماع الشهود.

يأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصوِّر الصحفي محمود شوكان.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًّا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمُّد تعطيل سير وسائل النقل.

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